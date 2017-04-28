Массовое захоронение времен ВОВ обнаружили на Волыни

Теги: Общество война история перезахоронение украина

Массовое захоронение времен Второй мировой войны обнаружили на Волыне недалеко от украинского Ковеля. В этих могилах могут быть похоронены более 20 тысяч красноармейцев и мирных жителей. По мнению историков, все они стали жертвами фашистских захватчиков.

Десятки лет в этом карьере на окраине украинского Коваля добывали песок. В советское время для завода стройматериалов, после распада Союза - за ним приходят местные жители. Страшная находка обнаружилась случайно. Когда часть карьера обрушилась, земля обнажила сотни человеческих останков, передает "ТВ Центр".

"Вот смотрите, тут кости человеческие есть, частично там, тут, дальше. Скорее всего, тут не одна расстрельная яма, а несколько", - рассказал замглавы Дубовского сельского совета Павел Безека.

Историки полагают, что речь идет о расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны. Всего таких братских могил в этом карьере может быть более 60. По примерным оценкам, здесь захоронены 11 тысяч красноармейцев и десять тысяч мирных жителей, преимущественно евреев. В этих местах во время оккупации фашисты организовали три еврейских гетто. Косвенные доказательства этой версии найдены уже при первых раскопках.

"Когда проводилось обследование этой территории металлодетектором, то нашли такую еврейскую детскую игрушку, я не знаю, как она называется, но там были буквы на иврите. Это игрушка – кубик размером сантиметр на сантиметр", - пояснил Безека.

Историки уже начали поднимать архивы. О "расстрельном поле" в этих местах есть упоминания в немецких донесениях времен Второй мировой войны. Тогда линия фронта здесь проходила трижды. Власть несколько раз менялась. В соседнем селе Бахив уже есть мемориал, где похоронены восемь тысяч евреев. Вероятно, здесь, под Ковалем, фашисты устроили еще одну бойню. Из воспоминаний местных жителей тех лет, здесь часто были слышны автоматные очереди. Но по одной из версий, пленных убивали электрическим током.

"Однозначно эта территория требует обследования, перезахоронения, чтобы можно было установить, кто тут похоронен, сохранить память о тех людях, которые тут похоронены. Чтобы сказать точно, надо провести работу в архивах, надо провести историографию и провести полевой этап исследовательский", - заявил секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечивания памяти жертв репрессий Святослав Шеремета.

Приступить к эксгумации и перезахоронению останков пока невозможно. Для начала необходимо выяснить, чьи они. Поисковики не могут начать работы из-за отсутствия лицензии. Так что пока массовым захоронением занимается лишь специальная комиссия. Судя по первым выводам, фашисты здесь не щадили никого.

"Если посмотреть на черепа людей, то видно, что люди молодые, у них есть все зубы. Есть черепа меньшего размера. Возможно, подростки. Есть пара черепов простреленных. Видно, что там был выстрел, потому что круглые такие отверстия", - заключил Безека.

К решению вопроса о перезахоронении останков присоединилась еврейская община. Договора между Россией и Украиной, который бы регулировал данный вопрос, к сожалению, нет. Но в местном райсовете пообещали, что все красноармейцы будут преданы земле достойно, согласно христианским обычаям.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

Читайте также:

К акции "Георгиевская ленточка" присоединятся почти 90 стран

Реконструкция штурма Берлина в Подмосковье. Видео

Путин напомнил о рисках манипуляций с историческими фактами