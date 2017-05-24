Володин усмирил шумевших депутатов фразой "меньше слов - меньше срок"
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал совет депутатам в ходе пленарного заседания. Он произнес фразу "меньше слов - меньше срок", призывая таким образом коллег не шуметь при обсуждении порядка работы нижней палаты парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал депутатам говорить поменьше. Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
"Меньше слов - меньше срок", - сказал он, призывая парламентариев не шуметь при обсуждении порядка работы Госдумы.
Ранее в среду депутаты приняли поправки в избирательное законодательство. Документ предусматривает отмену открепительных удостоверений.
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