Володин усмирил шумевших депутатов фразой "меньше слов - меньше срок"

Теги: Политика госдума депутат

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал совет депутатам в ходе пленарного заседания. Он произнес фразу "меньше слов - меньше срок", призывая таким образом коллег не шуметь при обсуждении порядка работы нижней палаты парламента.