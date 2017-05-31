В Москве наносят разметку диагональных пешеходных переходов

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В Москве на перекрёстках наносят разметку диагональных пешеходных переходов. Места для них выбрали специалисты ЦОДД, проанализировав заявки от жителей и организаций.

На московских перекрёстках наносят разметку диагональных пешеходных переходов. Всего таких переходов в городе будет 19, передает "ТВ Центр".

Места для них выбрали специалисты ЦОДД, проанализировав заявки от жителей и организаций. Диагональная разметка очень удобна. Она позволяет преодолеть перекрёсток за один приём, а не за два - по букве "Г". Задержки в движении как пешеходов, так и транспорта при этом сокращаются.

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