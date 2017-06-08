Собянин опроверг информацию о сносе объектов культурного наследия

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Программа реновации жилого фонда в Москве не нанесет ущерба зеленым насаждениям и привычным местам отдыха жителей. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр опроверг информацию о том, что в программу реновации попали и будут снесены объекты культурного наследия.

Программа реновации жилого фонда в Москве не нанесет ущерба зеленым насаждениям и привычным местам отдыха жителей. Объемы озеленения и площади благоустройства уменьшаться не будут. Об этом заявил Сергей Собянин в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте". За трансляцией следил телеканал "ТВ Центр".

Мэр опроверг информацию о том, что в программу реновации попали и будут снесены объекты культурного наследия. При этом глава города заметил, что в городе есть дома, построенные в 50-е годы, считающиеся памятниками модернизма, жить в которых крайне неудобно. Если жители таких домов считают, что здание пришло в ветхое состояние, они смогут улучшить жилищные условия, не навредив архитектуре.

"Граждане, если вы хотите, чтобы ваш дом включили в программу реновации, пожалуйста, собирайтесь, проводите собрание и подавайте заявку. Соберете решение дома, мы, скорее всего, включим ваш дом в программу. Но при этом сам дом сносить не собираемся. Если хотя бы один дом, который является памятником исторического наследия, включается в программу, сам дом сохраняется. Люди оттуда переселяются, а дом реставрируется", - обратился к горожанам Собянин.

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