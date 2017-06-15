Австрия и Германия выступили против новых антироссийских санкций США

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Канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковали планы США по введению новых санкций в отношении России. Они заявили, что рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине.

Новый проект США по антироссийским санкциям угрожает энергобезопасности Европы и нанесет вред урегулированию ситуации на Украине, уверены в Вене и Берлине. В своем совместном заявлении канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнули, что рассматриваемые американским Конгрессом ограничительные меры противоречат международному праву, передает ТАСС.

По их мнению, единственной целью новых санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ и убрать оттуда газ из России.

В заявлении политиков, опубликованном на сайте МИД ФРГ, говорится, что для них неприемлема "угроза применения против европейских компаний, которые участвуют в расширении европейской системы снабжения энергоресурсами, противоречащих международному праву экстерриториальных санкций". Они добавили, что "политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами".

"Угрожать компаниям Германии, Австрии и других европейских государств штрафами на рынке США, если они будут вместе с Россией участвовать в таких газовых проектах, как "Северный поток-2", или финансировать их, - это привносит абсолютно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", - заявили они.

По словам Габриэля и Керна, энергоснабжение Европы не является делом США.

Ранее Сенат США одобрил поправку в законопроект, расширяющую санкции в отношении России. Согласно документу, ограничительные меры могут быть наложены против лиц, которые хотят вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более пяти миллионов долларов за год, или одного миллиона долларов единовременно, либо предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку, сообщает РИА Новости.

Кроме того, США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

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