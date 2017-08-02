Песков: подписание Трампом закона о санкциях ничего не меняет

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Дмитрий Песков заявил, что подписание Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении России ничего не меняет в уже сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента добавил, что ответных мер со стороны нашей страны уже не будет, так как они были приняты ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание американским лидером Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении нашей страны ничего не меняет в уже сложившейся ситуации.

"Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента США он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что ответных мер со стороны России против США не будет, так как они уже были приняты ранее.

В среду Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Новые ограничительные меры предусматривают, в частности, сокращение максимального срока финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями.

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