Глава Генштаба России обсудил с представителем НАТО учения "Запад-2017"

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Учения "Запад-2017" носят плановый и оборонительный характер и не имеют направленности против третьих стран, заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. По его словам, главная цель учений - обеспечение безопасности Союзного государства.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился в Баку с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. В ходе разговора стороны обсудили учения "Запад-2017", передает ТАСС.

"Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя Военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад-2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения - обеспечении безопасности Союзного государства", - отметили в Минобороны.

Стороны договорились продолжить контакты.

До этого в НАТО заявляли, что эта встреча является продолжением телефонного разговора, который провели Герасимов и Павел в марте 2017 года. Тогда стороны, в частности, подтвердили необходимость снижения напряженности в Европе. Это был первый контакт высокого уровня по военной линии с 2014 года.