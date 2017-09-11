Порошенко оценил поведение пограничников при прорыве Саакашвили

Теги: Украина саакашвили порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не стал критиковать действия сотрудников Госпогранслужбы во время инцидента на украинско-польской границе, где произошли стычки между сторонниками экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили и пограничниками. Также он отметил, что выполнит любое решение суда о лишении Саакашвили гражданства.

Украинские пограничники были правы не применив оружие в ходе прорыва на территорию страны экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Наши пограничники наилучшим образом себя зарекомендовали во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Они не дали разжечь пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались", - приводит его слова сайт "112 Украина".

Порошенко добавил, что разбираться в инциденте должны правоохранители, которые уже начали это делать. Кроме того, президент выразил надежду, что Саакашвили в свое время будет так же упорно пробиваться в Грузию, как он пытался попасть на Украину.

Кроме того, Порошенко заявил, что то, как произошло пересечение украинской границы Саакашвили является преступлением. За ним должна последовать "абсолютно четкая правовая, юридическая ответственность".

Также президент Украины пообещал выполнить любое решение суда о лишении Саакашвили гражданства, однако бывший президент Грузии в течение более чем полутора месяцев так и не обратился в судебные инстанции, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь, генпрокурор страны Юрий Луценко пообещал дать оценку действий как организаторов незаконного пересечения границы, так и органов власти.

Накануне, 10 сентября, стало известно, что Михаил Саакашвили попал на территорию Украины. Ему помогли сторонники, прорвавшие оцепление, которые провели экс-главу Одесской области через пограничный пункт. До этого Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, и получивший запрет на въезд на Украину, объявил, что 10 сентября вернется в страну.

Читайте также:

На Украине после прорыва Саакашвили через границу возбуждено дело

Поезд с Саакашвили не выпустили с польского вокзала на Украину

Саакашвили встретился с Тимошенко перед возвращением на Украину