США анонсировали санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери

Госдеп США объявил о введении санкций против России из-за якобы использования химоружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Они будут разбиты на два этапа.

Вашингтон принял решение о введении новых санкций против России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.

На этот раз ограничительные меры связаны с инцидентом в Солсбери и отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступят в силу примерно 22 августа.

"После использования "Новичка" для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль США 6 августа в соответствии с "Законом об уничтожении химического и биологического оружия" от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в заявлении Госдепартамента, которое приводит ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, ограничительные меры будут разбиты на два этапа. Первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Вторая часть санкций будет введена спустя три месяца в случае, если Россия "не даст гарантий не применять химическое оружие в будущем". Этот пакет может включать в себя существенное ограничение импорта и экспорта, снижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США.

4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили.

В июне стало известно, что из другого британского города Эймсбери госпитализировали пару - Дон Стерджесс и Чарльза Роули с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней. Роули в итоге выписали из больницы. В Британии полагают, что на пострадавших также было оказано воздействие "Новичка".