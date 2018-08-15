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ОБСЕ обвинила российских военных в несанкционированных учениях в Молдавии

20:11
  • среда
  • 15 августа 2018

ОБСЕ обвинила российских военных в несанкционированных учениях в демилитаризованной зоне на реке Днестр. По данным организации, учения включали в себя форсирование реки. В ОБСЕ напомнили, что на подобные действия надо получать разрешение у Объединенной контрольной комиссии.

Представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обвинили российских военных в несанкционированных учениях в демилитаризованной зоне на реке Днестр. Об этом пишет ТАСС.

"Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений, включающих форсирование реки, в зоне безопасности 14 и 15 августа", - говорится в заявлении.

В ОБСЕ отметили, что проведение военных учений в зоне безопасности должно быть согласовано с Объединенной контрольной комиссией, чего российские военные, по данным Организации, не сделали. 

25 июля президент Молдавии Игорь Додон заявил об уверенности в улучшении отношений с Россией. Главным фактором в данной ситуации он назвал грядущие выборы в парламенте своей страны. По словам главы государства, новое правительство должно быть открыто к сотрудничеству со всеми.

19 июля сообщалось, что среди угроз в Национальной стратегии обороны Молдавии на 2018-2021 годы значится размещение российских войск на территории Приднестровья. В парламенте страны считают, что это особенно опасно в контексте возможной эскалации региональной ситуации. 

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