Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства: суд раскрыл правду

Верховный суд России в четверг опубликовал текст решения, вынесенного по квартирному делу Ларисы Долиной 16 декабря. Из материалов суда следует, что народная артистка продала квартиру в состоянии психического расстройства.

Убедить певицу пойти на сделку мошенникам удалось из-за особенностей ее образа мышления и личностных черт, говорится в тексте.

Суд посчитал, что сделка по квартире Ларисы Долиной не может быть аннулирована только потому, что её обманули мошенники. Речь идет только о существенных обстоятельствах, без которых человек не стал бы заключать договор. В решении отмечено, что дееспособный гражданин сам несет ответственность за последствия своих действий. А певица с ее уровнем познаний и опыта должна была осознавать наличие правовых последствий договора, заключил Верховный суд.

Верховный суд поставил точку в громком деле 16 декабря. Согласно решению коллегии, право собственности на недвижимость сохранилось за покупательницей квартиры Ларисы Долиной — Полиной Лурье. Суд также поручил рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть квартиру.

Некоторые коллеги обездоленной певицы согласились приютить ее у себя. Так, шоумен Стас Борецкий в интервью "ТВ Центру" предложил Ларисе Долиной пожить в замке Аллы Пугачевой.

Лариса Долина продала квартиру в Москве в прошлом году под влиянием мошенников за 112 миллионов рублей и передала им все деньги, а также личные сбережения. Позднее певица через суд смогла оспорить сделку и аннулировать ее. Покупательница Полина Лурье в итоге осталась и без денег, и без квартиры. Девушка с решением судов не согласилась и подала жалобу в Верховный суд.

В декабре 2025 года после того, как история вызвала огромный общественный резонанс и Лариса Долина столкнулась с волной отмен, она пришла в эфир "Пусть говорят" и попыталась оправдаться за свои действия. В интервью Дмитрию Борисову народная артистка пообещала вернуть Лурье все 112 миллионов, но оговорилась, что таких денег у нее сейчас нет. Сроки возврата она не назвала. Сама Полина с таким решением не согласилась. Позднее адвокат Лурье рассказал, что Долина даже не пыталась связаться с ее доверительницей и обсудить сложившуюся ситуацию.

Лариса Долина в день рассмотрения своего дела в Верховном суде предпочла выступать на сборном концерте.