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В Киево-Печерскую лавру впервые за 30 лет пришли с проверкой

10:06
  • четверг
  • 29 ноября 2018

Проверку имущества решили провести впервые после претензий главы УПЦ Киевского Патриархата Филарета.

В Киево-Печерской лавре началась перепись имущества, которую проводят представители министерства культуры Украины.

Подобное мероприятие - первое за 30 лет, отмечает "ТВ Центр". В Ближних пещерах лавры находится могила основателя Печерского монастыря преподобного Антония.

Оценить имущество Украинской православной церкви чиновники решили после неоднократных высказываний главы непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарета, который заявил претензии на главные православные святыни  - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

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