Украинские священники пригрозили властям международным судом

УПЦ не отдаст киевским властям имущество добровольно

Украинская православная церковь готова дойти до международных судов в случае нарушениях своих прав на территории страны, заявил викарий Киевской митрополии УПЦ архиеписком Феодосий. По его словам, добровольно никто ничего не отдаст.

Все имущество, которым сейчас пользуется УПЦ, принадлежит ей на законных основаниях, заявил Феодосий. Он напомнил, что в Верховную Раду внесено несколько законопроектов, которые узаконят рейдерство в отношении церкви.

"Чиновники делают заявления, что якобы добровольно общины и монашеские братья будут переходить в новую церковную структуру. Насколько я знаю настроения – никто не собирается туда переходить", - приводят слова Феодосия издание 112.ua.

Ранее стало известно, что украинские власти впервые за 30 лет решили проверить имущество Киево-Печерской лавры, которое было передано ей еще в советское время. Как заявил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, тогда лавре было передано много "ненужного", сейчас же появилась возможность все это отдать.

Почему проверка началась только сейчас, священнослужитель сказать не смог, но назвал действия властей неправомерными. Митрополит признался, что на него оказывается давление, кроме того, он якобы стал фигурантом нескольких уголовных дел.

"Мне инкриминируют на основании религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею, что я какими-то нецензурными словами называл киевского патриарха Филарета", - рассказал наместник.

О создании специальной комиссии по оценке церковного имущества при Министерстве культуры Украины стало известно в конце сентября. Ее появление связывали с желанием главы непризнанного Киевского патриархата Филарета заполучить главные святыни православного народа - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Непризнанные церкви на Украине давно добиваются независимости от Русской православной церкви. Синод Константинопольского патриархата в начале октября объявил о начале процедуры предоставления Украине автокефалии и отменил решение 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Главным идеологом автокефалии Украины стал Петр Порошенко, который неоднократно встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем.