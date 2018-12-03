Притихшего Трампа заткнули за пояс на G20

Президент США и вся американская делегация на саммите чувствовали себя чужими

Саммит G20 в Аргентине прошёл даже слишком спокойно. Некоторое волнение вызывало лишь то, будет ли подписано итоговое соглашение. Между большинством лидеров "20-ки" не было принципиальных расхождений по ключевым вопросам, согласовать, в основном, не могли детали. Правда, источники британской The Guardian рассказали, что это Соединённые Штаты едва не сорвали подписание документа, передает "ТВ Центр".

"Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, убеждённый противник мультилатерализма, настаивал на жёсткой позиции — особенно в отношении роли МВФ. Однако европейские чиновники оказали активное сопротивление, заявив, что, если текст соглашения об общих принципах будет слишком расплывчатым, это заявление утратит всякий смысл, и Большая двадцатка не выполнит свою основную задачу", - говорится в статье.

Можно предполагать, что президент США, а вместе с ним и вся американская делегация, на саммите чувствовали себя чужими: в Буэнос-Айресе обсуждали необходимость снятия торговых барьеров, а Дональд Трамп, напротив, выступает за дополнительные ограничения в экономике. Говорили про глобальное потепление, в которое американский лидер не верит и про помощь мигрантам - здесь, вообще, без комментариев. Но европейцы настояли, документ приняли и все вздохнули с облегчением.

"Итоговый документ, подписанный в результате серьёзных переговорных усилий принимающей стороны, больше носит риторический, чем реальный характер. В нём подчёркиваются договорённости о намерениях в отношении борьбы с изменением климата, есть несколько пунктов по вопросам глобальной экономики и оговариваются ещё несколько важных тем, как миграционный кризис и необходимость лучшего образования для детей в бедных странах", - пишет издание El Pais.

Американская пресса в понедельник пишет только про одно: все диву даются, как спокойно вёл себя на саммите Дональд Трамп. "Если и было что постоянное в поведении президента Дональда Трампа за два года на посту, так это то, что все его зарубежные поездки, как правило, приводили к драматичным последствиям - на международных встречах он сносил всё как несущийся бык, разрушая альянсы и прежние договорённости США. Но на саммите G20 Трамп, похоже, решил вести себя как другие его политические ровесники. Он достиг прекращения огня в торговой войне с Китаем и подписал сделку с Мексикой и Канадой. А когда умер Буш-старший, президент даже уважительно высказался о нём", - отметил Washington Post.

Внезапно для всех в центре внимания на саммите оказалась Украина. Которая в Буэнос-Айресе даже представлена не была, да и быть не могла, ведь эта страна не входит в "20-ку". Но Киев как-то уж очень вовремя устроил провокацию в Керченском проливе. И Владимиру Путину буквально на пальцах раз за разом пришлось объяснять, что на самом деле произошло.

"В судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Что это такое? Это спланированная провокация, так и есть", - указал российский лидер.

Аргентинская же пресса обсуждает сегодня не политические решения, принятые на саммите. А фото из ресторанов Буэнос-Айреса. Так как борт Ангелы Меркель сломался прямо по пути на G20, у неё сместилось расписание, и в последний день у канцлера осталось неожиданно много времени. Она отправилась отведать знаменитый аргентинский стейк с не менее знаменитым аргентинским вином. Нашли время для стейка с мальбеком в плотном графике Тереза Мэй и Джастин Трюдо. И только королева Голландии Максима предпочла куску сочной говядины мороженое.

Евгения Карих, "ТВ Центр".