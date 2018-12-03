"Вытащите меня отсюда": Трамп сбежал от президента Аргентины на G20

Побег американского президента попал на видео

Очередной курьезный случай с саммита "Большой двадцатки" с участием президента США Дональда Трампа попал на видео.

Инцидент произошел 30 ноября в день открытия саммита. Опоздавший на мероприятие Трамп не стал дожидаться совместной фотосессии с президентом Аргентины Маурисио Макри, пожал ему руку и ушел, оставив лидера принимающей саммит G20 страны в одиночестве.

Судя по реакции аргентинского лидера, он не сразу понял, что произошло, и несколько раз озадаченно покрутился вокруг себя. TVC.RU публикует этот ролик. Кроме того, как пишут британские СМИ, за камерой можно было услышать слова Трампа: "Вытащите меня отсюда".

Позже уже во время встречи с Макри Трамп устроил истерику из-за качества перевода. Президенту США не понравился синхронный перевод, и он бросил наушник на пол. Инцидент также попал на камеры.