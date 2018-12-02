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Путин заступился за Меланью Трамп на G20

11:54
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Президент России попросил не беспокоить жену американского коллеги

Во время пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" один из журналистов поинтересовался у Владимира Путина, можно ли ему задать вопрос о жене Дональда Трампа Меланье. Ответ российского лидера заставил зал улыбнуться.
Увлеченный беседой с Меркель Путин проигнорировал Трампа

"Меланью оставьте в покое. Что вы", - поспешил президент России защитить первую леди Америки от нападок вездесущих журналистов.

Позже оказалось, что корреспондент поинтересовался снимком с ужина в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. На кадре, размещенном в соцсети, Меланья Трамп сидела за столом рядом с Владимиром Путиным, на лице жены президента США сияла улыбка.

Путин пояснил, что фото либо старое, либо является подделкой, так как он не сидел рядом с первой леди США. "Это был фотошоп или это были фотографии с другого мероприятия", - отметил российский лидер, добавив, что рядом с ним на ужине сидели президент Южной Кореи и первая леди Китая.

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