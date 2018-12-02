"Даже украинские катера не смогли": Путин разнёс фильм "Хантер Киллер"

Сюжет с захватом в заложники президента России изумил настоящего российского лидера

Владимир Путин выступил в необычной для себя роли кинокритика. На пресс-конференции по итогам саммита G20 президента попросили прокомментировать американский боевик "Хантер Киллер". Рецензия получилась неутешительной.

Один из журналистов пересказал Путину сюжет фильма. В нем министр обороны России на территории военной базы в Заполярье захватывает в заложники президента страны. На выручку ему посылают американскую атомную подлодку.

"На нашу базу?" – изумился Владимир Путин.

Придя в себя, реальный президент России назвал фильм плохим, а сценарий маловероятным и фантастическим, сообщает TVC.RU. Путин усомнился, что американская подводная лодка сможет зайти на российскую военную базу, если подаренные США Украине катера не сумели пройти даже через Керченский пролив.

Боевик "Хантер Киллер" вышел в прокат в США 19 октября. По сценарию, экипаж американской субмарины спасает президента России Николая Закарина из рук мятежников. В России фильм вышел на экраны 8 ноября. Картину запретили для проката на Украине, власти страны посчитали ее "демонстрацией силы и мощи Вооруженных сил России".