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"Даже украинские катера не смогли": Путин разнёс фильм "Хантер Киллер"

01:07
  • воскресенье
  • 02 декабря 2018

Сюжет с захватом в заложники президента России изумил настоящего российского лидера

Владимир Путин выступил в необычной для себя роли кинокритика. На пресс-конференции по итогам саммита G20 президента попросили прокомментировать американский боевик "Хантер Киллер". Рецензия получилась неутешительной.
Путину хватило для общения с Трампом двух слов

Один из журналистов пересказал Путину сюжет фильма. В нем министр обороны России на территории военной базы в Заполярье захватывает в заложники президента страны. На выручку ему посылают американскую атомную подлодку.

"На нашу базу?" – изумился Владимир Путин.

Придя в себя, реальный президент России назвал фильм плохим, а сценарий маловероятным и фантастическим, сообщает TVC.RU. Путин усомнился, что американская подводная лодка сможет зайти на российскую военную базу, если подаренные США Украине катера не сумели пройти даже через Керченский пролив.

Боевик "Хантер Киллер" вышел в прокат в США 19 октября. По сценарию, экипаж американской субмарины спасает президента России Николая Закарина из рук мятежников. В России фильм вышел на экраны 8 ноября. Картину запретили для проката на Украине, власти страны посчитали ее "демонстрацией силы и мощи Вооруженных сил России".

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Кадры из фильма "Хантер Киллер"
Кадры из фильма "Хантер Киллер"
Кадры из фильма "Хантер Киллер"
Кадры из фильма "Хантер Киллер"
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