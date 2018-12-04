Трамп напросился на разговор с Путиным на G20

Российский президент уделил своему американскому коллеге 10-15 минут

Владимир Путин не обиделся на Дональда Трампа из-за того, что тот отказался встречаться с ним. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, в Москве лишь сожалеют о сорванных переговорах.

Журналисты поинтересовались, стало ли решение Трампа "пощечиной для Путина", пишет ТАСС. Ушаков в ответил рассказал, что в Кремле нашли более точное слово, которым это можно охарактеризовать: "Мы сказали, что выражаем сожаление".

Москва по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном. У двух стран много разногласий, однако это никогда не мешало им добиваться результатов по серьезным вопросам. Однако сейчас Россия, подчеркнул Ушаков, не будет навязываться и упрашивать американцев о встречах.

Говоря о беседе Владимира Путина и Дональда Трампа "на ногах" в Буэнос-Айресе, помощник президента рассказал, что она длилась около 10-15 минут. При этом инициатором разговора был американский президент. Он сам подошел к Путину и заговорил с ним. Лидеры России и США обсудили ситуацию в Керченском проливе.

Полноформатные переговоры Путина и Трампа должны были состояться в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. Ожидалось, что президента сначала побеседует тет-а-тем, затем к ним присоединяться делегации. Однако менее чем за сутки Трамп отменил уже согласованную встречу из-за украинской провокации в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины попытались скрытно подойти к проливу, но были задержаны российскими пограничниками.