Лучший доброволец России получил награду из рук Путина

Президент России Владимир Путин вручил награду "Доброволец России — 2018"

В среду в Москве наградили тех, кто внёс наибольший вклад в развитие волонтёрского движения нашей страны. В завершающий день Международного форума добровольцев лучшим из лучших вручили премии "Доброволец России-2018". Церемонию посетил Владимир Путин.

На конкурс было подано почти 16 тысяч заявок. Призы вручались в 12 номинациях. Победители получили гранты на развитие своих проектов. Президент подчеркнул, что такие качества волонтеров, как доброта и отзывчивость, имеют прямое отношение к гражданской позиции. Добровольцы служат примером для соотечественников и делают наше общество более устойчивым

"Помогая людям в больницах, хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных либо политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, вы это делаете для всего общества. Потому что когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример - возникает чувство, как в народе говорят, надёги, надежности того, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым. Оно делает всех нас более сбалансированным и устойчивым к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много", - заявил Путин.