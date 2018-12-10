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Как киберспорт превратился в прибыльный бизнес

10:36
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Менеджеры команд говорят, что карьера киберспортсмена мимолетна, однако к 25 годам многие успевают заработать на безбедную старость

Своеобразный побег от реальности - книги, фильмы или компьютерные игры - давно известный способ восстановить душевное равновесие. Тут, главное не слишком увлекаться. Впрочем, находятся люди, которые игру сделали своей профессией. Как киберспорт превратился в  прибыльный бизнес, сколько получают игроки и чем иногда жертвуют — смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Макаровой.

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