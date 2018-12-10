Менеджеры команд говорят, что карьера киберспортсмена мимолетна, однако к 25 годам многие успевают заработать на безбедную старость

Своеобразный побег от реальности - книги, фильмы или компьютерные игры - давно известный способ восстановить душевное равновесие. Тут, главное не слишком увлекаться. Впрочем, находятся люди, которые игру сделали своей профессией. Как киберспорт превратился в прибыльный бизнес, сколько получают игроки и чем иногда жертвуют — смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Макаровой.