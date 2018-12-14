ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Европа нас надурила": В Киеве предъявили претензии к ЕС

09:54
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Украинская экономика разваливается из-за Евросоюза

Народный депутат Украины Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в обмане страны. По его словам, Киев "надурили" в вопросе экономических соглашений.

Бондарь отметил, что Брюссель дал Украине квоты на поставку товаров в европейские страны, однако возможность создать высокотехнологичные отрасли не дает. Из-за этого Киев не имеет возможности конкурировать с ЕС в машиностроении.

На этой неделе Украина получила полмиллиарда евро финансовой помощи от Европы. При этом для получения средств Киев должен провести реформы в экономике, энергетике и налоговой системе.

Украинские власти подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом летом 2014 года. Однако никаких ощутимых выгод страна от этого документа не получила.

Новости по теме
Митинг на Украине
Митинг на Украине
Бондарь Виктор, народный депутат Украины
Бондарь Виктор, народный депутат Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.