"Европа нас надурила": В Киеве предъявили претензии к ЕС

Украинская экономика разваливается из-за Евросоюза

Народный депутат Украины Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в обмане страны. По его словам, Киев "надурили" в вопросе экономических соглашений.

Бондарь отметил, что Брюссель дал Украине квоты на поставку товаров в европейские страны, однако возможность создать высокотехнологичные отрасли не дает. Из-за этого Киев не имеет возможности конкурировать с ЕС в машиностроении.

На этой неделе Украина получила полмиллиарда евро финансовой помощи от Европы. При этом для получения средств Киев должен провести реформы в экономике, энергетике и налоговой системе.

Украинские власти подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом летом 2014 года. Однако никаких ощутимых выгод страна от этого документа не получила.