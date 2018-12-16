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Назван возраст главной елки страны

17:55
  • воскресенье
  • 16 декабря 2018

Дерево срубили в деревне Еремино Щелковского района

В Подмосковье в воскресенье срубили главную елку страны. Торжественное событие произошло в  Щёлковском районе, в деревне Еремино.

На праздник собрались местные жители и гости из соседних поселков. По традиции на поляне, где росла ель, прошло театрализованное представление с песнями плясками, хороводами, а также горячим чаем из самовара и кашей.

Дерево отбирала специальная комиссия среди трех десятков других, передает "ТВ Центр".  Главной елке страны примерно сто лет, диаметр ствола составляет 60 сантиметров. А высота - почти 30 метров. 18 декабря ее доставят в Москву, на Соборную площадь Кремля. Для  украшения уже приготовили несколько тысяч игрушек и километры гирлянд.

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