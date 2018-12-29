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В Крыму открыли первый участок новой трассы

12:15
  • суббота
  • 29 декабря 2018

​Предстоит обновить 250 километров дороги

В Крыму в субботу после реконструкции открыли первый участок новой федеральной трассы "Таврида" - от Симферополя до Белогорска. Всего строителям предстоит обновить 250 километров дороги, которая проходит через весь полуостров - от Крымского моста до Севастополя, сообщает "ТВ Центр".

После завершения работ шоссе станет четырёхполосным, с современными пешеходными переходами и развязками. Это позволит значительно увеличить пропускную способность трассы и сократить время в пути.

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