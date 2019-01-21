ФСБ выявила финансировавших ИГ "благотворителей"

ФСБ России выявила ячейку, собиравшую средства для финансирования террористов

ФСБ России пресекла деятельность так называемой благотворительной организации, которая собирала деньги на нужды запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство", передает "ТВ Центр".

Как сообщили в ведомстве, спецоперация проводилась на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Задержаны три человека, на допросе они дали признательные показания. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье: "Содействие террористической деятельности".

В ходе обысков оперативники изъяли средства коммуникации и чеки, подтверждающие деятельность подозреваемых. Установлено, что они успели передать боевикам более десяти миллионов рублей.