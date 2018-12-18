ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Пытаются огрызаться": Россия добьет оставшихся в Сирии боевиков

14:07
  • вторник
  • 18 декабря 2018

Благодаря России основные группировки террористов в Сирии разгромлены

Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии. Об этом заявил президент Владимир Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник, 18 декабря.

По словам главы государства, основные группировки боевиков в республике разгромлены, однако террористы "еще пытаются огрызаться". Путин заметил, что ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, Россия продолжит оказывать сирийцам всю необходимую поддержку, передает "Интерфакс".

Российские военные при этом, по словам президента, "достойно выполняют поставленные миротворческие и гуманитарные задачи, помогают возрождению Сирии как единого мирного, стабильного государства".

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Башар Асад на базе "Хмеймим"
Владимир Путин и Башар Асад на базе "Хмеймим"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.