"Пытаются огрызаться": Россия добьет оставшихся в Сирии боевиков

Благодаря России основные группировки террористов в Сирии разгромлены

Россия продолжит бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии. Об этом заявил президент Владимир Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник, 18 декабря.

По словам главы государства, основные группировки боевиков в республике разгромлены, однако террористы "еще пытаются огрызаться". Путин заметил, что ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, Россия продолжит оказывать сирийцам всю необходимую поддержку, передает "Интерфакс".

Российские военные при этом, по словам президента, "достойно выполняют поставленные миротворческие и гуманитарные задачи, помогают возрождению Сирии как единого мирного, стабильного государства".