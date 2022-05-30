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В сирийском городе Кутейфа прошел праздник народного единства

09:46
  • понедельник
  • 30 мая 2022

В торжествах приняли участие российские военные

В сирийском городе Кутейфа впервые прошёл праздник народного единства и примирения. Специально к этому событию было подготовлено место на площади.

Песнями и танцами сирийцы отметили возвращение своих соотечественников на родину. На торжества собралась вся местная элита. В семьи вернулись амнистированные дезертиры и сторонники боевиков. Их уже проверили по базе данных и выдали документы, с которыми можно свободно перемещаться по стране и устраиваться на работу. Почётными гостями торжественной церемонии стали представители группировки российских войск в арабской республике.

"Это был очередной большой широкий шаг к консолидации всего сирийского общества к освобождению сирийской земли от террористов к единению народа и освобождению от оккупантов. Думаю, что такие, пускай не большие, но очень серьезные важные шаги, продолжат сближать сирийский народ и приведут к общей победе", - считает представитель российской группировки войск в Сирии Александр Игнатенко.
 

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