Российские военные уничтожили лагерь террористов в Сирии

Боевики из "Джебхат ан-Нусры" потеряли штаб

Минобороны России отчиталось об уничтожении в Сирии штаба боевиков "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация запрещена в России).

"ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра", причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-Шейхун и Серакаб провинции Идлиб", - заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

По его словам, в провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Тардин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кинсибба, ранен один сирийский военнослужащий.

Ранее Минобороны сообщило о подготовке террористами и "Белыми касками" постановки в Идлибе. Они намерены обвинить ВКС и сирийскую армию в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов.

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