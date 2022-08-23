ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные уничтожили лагерь террористов в Сирии

22:40
  • вторник
  • 23 августа 2022

Боевики из "Джебхат ан-Нусры" потеряли штаб

Минобороны России отчиталось об уничтожении в Сирии штаба боевиков "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация запрещена в России).

"ВКС России уничтожили лагерь террористов "Джебхат ан-Нусра", причастных к обстрелам населенных пунктов в районах Хан-Шейхун и Серакаб провинции Идлиб", - заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

По его словам, в провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Тардин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кинсибба, ранен один сирийский военнослужащий. 

Ранее Минобороны сообщило о подготовке террористами и "Белыми касками" постановки в Идлибе. Они намерены обвинить ВКС и сирийскую армию в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и жилых районов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Боевые действия в Сирии
Боевые действия в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.