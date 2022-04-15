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Вернувшихся из Сирии российских детей отправили на обследование

12:42
  • пятница
  • 15 апреля 2022

После осмотров у врачей они отправятся к родным в регионах

Из Сирии на родину вернулись ещё 10 российских детей. Этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился спецборт Минобороны с юными пассажирами. Их забрали из лагеря беженцев Рож, условия жизни в котором сложно назвать человеческими. Но теперь все это позади.

Перед долгим перелётом - плотный обед на российской базе Хмеймим. А в дорогу - подарки от  военных. В рюкзаках: книжки, игрушки и, конечно, сладости. Рядом - врачи и психологи. В самолете дети оказались впервые. 5-летние дошкольники и подростки, которым уже исполнилось 17 лет. Все они граждане России, но по разным причинам оказались оторванными от своих близких и в последнее время проживали в сирийском лагере для беженцев.

"В этот раз нам удалось вернуть двух мальчиков, которые возвращаются к родному отцу. Он не видел их на протяжении 6 лет. И один ребенок, которого мы на протяжении 6 лет не могли вывезти из приюта, он находился в приюте в лагере, и сегодня вот наконец мы его возвращаем на родину к его бабушке, дедушке, тете - очень большая семья, которая его очень ждет", - заявила Елена Новосельцева, советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Спецборт приземлился на аэродроме "Чкаловский" уже ночью. С самолета детей направили в одну из клиник  Москвы. Там их обследуют  врачи.

"Полет прошел хорошо. Дети перенесли благополучно его. Но, тем не менее, все дети будут сейчас доставлены в Российскую детскую клиническую больницу, где они пройдут обследование, в том числе на новую коронавирусную инфекцию", - сказала Надежда Зверева,  доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Родные ждут в Югре, Дагестане, Адыгее, Тюменской и Калужской областях. Детям предстоит начать в России новую жизнь. Все семьи будут опекать региональные омбудсмены. Помогут получить пособия, устроить малышей в детский сад, а подростков - в школу, оформить путевки в оздоровительные лагеря. В Сирии остаются ещё больше ста детей с российским гражданством, которых предстоит вернуть на родину.

Елена Сахно, Валерий Белинский, "ТВ Центр".

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