Израиль нанёс ракетный удар по Дамаску

Есть жертвы среди мирного населения

Израиль нанёс ракетный удар по юго-западным районам Дамаска. Сообщается, что в результате атаки погибли пять человек, среди них один военнослужащий. Еще 15 граждан получили ранения. Некоторые госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Под огнём оказались жилые кварталы. Известно, что один из снарядов непосредственно попал в многоквартирный дом. По данным СМИ, в результате обстрела также частично обрушилось здание, в котором размещалось общежитие бойцов шиитских формирований.

Удар был нанесён и по радарной станции на юге страны. Сирийские средства ПВО смогли уничтожить большинство израильских ракет, сообщает "ТВ Центр".

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