Под Дамаском обезвредили опасную находку

Обнаруженный в Харасте схрон с оружием и боеприпасами принадлежал террористам

Сирийские саперы уничтожили в городе Хараста под Дамаском крупную партию боеприпасов, которые террористы оставили после своего ухода. Самодельные мины и гранаты были обнаружены российской военной полицией во время патрулирования населённых пунктов Восточной Гуты. В Харасте пока остается много необследованных разрушенных зданий и подземных туннелей. Одна из основных задач - поиск боеприпасов под завалами. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.