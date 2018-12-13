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Под Дамаском обезвредили опасную находку

09:21
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Обнаруженный в Харасте схрон с оружием и боеприпасами принадлежал террористам

Сирийские саперы уничтожили в городе Хараста под Дамаском крупную партию боеприпасов, которые террористы оставили после своего ухода. Самодельные мины и гранаты были обнаружены российской военной полицией во время патрулирования населённых пунктов Восточной Гуты. В Харасте пока остается много необследованных разрушенных зданий и подземных туннелей. Одна из основных задач  - поиск боеприпасов под завалами. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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