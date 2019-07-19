В Новосибирской области задержали куратора "группы смерти"

Сообщество в соцсети насчитывало 600 участников

В Новосибирской области задержали куратора так называемой "группы смерти". В социальных сетях было выявлено молодёжное сообщество, в котором активно распространялась информация, призывающая подростков к совершению действий, угрожающих их жизни и здоровью.

В интересах следствия подробная информация не разглашается, передает "ТВ Центр". Известно, что куратор, 21-летняя девушка, создавала группу для подростков, в которой предлагала поучаствовать в "игре". На случай блокировки информацию из группы организатор дублировала в мессенджере. Только это сообщество насчитывало 600 участников. Сейчас компьютер на экспертизе. Ведётся следствие.

"Были выявлены определенные маркеры, по которым можно было понять, что это действительно суицидальная группа, в которую именно вовлекали молодежь", - сообщил гендиректор центра изучения сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.