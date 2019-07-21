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Путин сделал важное заявление по Сирии

14:43
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Отношения Москвы и Дамаска будут и дальше укрепляться

Россия продолжит оказывать правительству и народу Сирии содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится поздравлении с 75-летием установления дипотношений между нашими странами, которое Владимир Путин направил Башару Асаду.

Глава государства отметил союзнические отношения Москвы и Дамаска, особенно в противостоянии международному терроризму и экстремизму, сообщает ТАСС.

Уверен, что совместными усилиями мы нанесём окончательное поражение силам террора на сирийской земле.

Сирийский президент также поздравил российского лидера с важным юбилеем. Башар Асад заявил, что сирийцы будут помнить мужество россиян, помогавших им бороться с терроризмом.

Наш народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные россиянами, которые внесли эффективный вклад в борьбу с терроризмом на всей территории Сирии.

Сирия гордится исторической дружбой и братскими связями между нашими странами и народами, заключил Асад.

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