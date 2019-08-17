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Индия и Пакистан на грани масштабной войны

11:35
  • суббота
  • 17 августа 2019

В спорном приграничном штате вспыхнули беспорядки

В индийском штате Джамму и Кашмире после пятничного намаза начались беспорядки. Протестующие нападали на полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. До начала беспорядков жители спорного индийского региона потребовали от Нью-Дели свободы. Разрядить обстановку в регионе, который является предметом спора между Индией и Пакистаном, пока не удаётся. Минувшей ночью ситуацию обсудили в Совбезе ООН.

В штате преимущественно живут мусульмане, которые резко выступили против лишения их автономии. Ещё 5 августа президент Индии отменил особый статус управления в неспокойном регионе. Решение вызвало массовые акции протеста и в соседнем Пакистане, который считает Джамму и Кашмир своей территорией. Митингующие жгли индийские флаги. На границе произошло несколько перестрелок, в результате которых погибли шесть человек - это местные жители и пакистанские военные. Однако в Нью-Дели менять свою позицию не намерены.

Пакистан в ответ объявил о понижения уровня дипломатических отношений с Индией, также приостанавливается двусторонняя торговля. Надавить на противников Исламабад призывает Вашингтон. Накануне премьер Пакистана звонил Дональду Трампу. Разгорающийся конфликт стал темой закрытого заседания Совбеза ООН, международное сообщество настаивает - стороны должны воздержаться от обострения, сообщает "ТВ Центр". 

О необходимости решения споров путём диалога настаивают и в России. Индия и Пакистан за последние 70 лет уже несколько раз объявляли друг другу войну из-за спорной территории. Обе страны обладают ядерным оружием.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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