Празднование национального дня Каталонии обернулось беспорядками (видео)

Полиции пришлось применить силу

Беспорядками закончилось празднование национального дня Каталонии. Сторонники независимости собрались у здания парламента в Барселоне, передает "ТВ Центр".

Они бросали в полицию дымовые шашки и бутылки. Повалили заграждения и сожгли испанский флаг. В ответ стражи порядка применили силу.

А ранее в Барселоне прошёл митинг в поддержку отделения от Мадрида, в котором приняли участие 600 тысяч человек. Люди требовали освободить из тюрьмы каталонских политиков, которые проходят по делу, возбужденному после референдума о независимости в октябре 2017 года.