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Празднование национального дня Каталонии обернулось беспорядками (видео)

09:44
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Полиции пришлось применить силу

Беспорядками закончилось празднование национального дня Каталонии. Сторонники независимости собрались у здания парламента в Барселоне, передает "ТВ Центр".

Они бросали в полицию дымовые шашки и бутылки. Повалили заграждения и сожгли испанский флаг. В ответ стражи порядка применили силу.

А ранее в Барселоне прошёл митинг в поддержку отделения от Мадрида, в котором приняли участие 600 тысяч человек. Люди требовали освободить из тюрьмы каталонских политиков, которые проходят по делу, возбужденному после референдума о независимости в октябре 2017 года.

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