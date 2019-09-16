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Историки обвинили Запад в попытках переписать историю Второй мировой

22:45
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Европейские политики хотят исказить причины и итоги войны

Попытки Запада переписать историю Второй Мировой войны будут продолжаться. Об этом предупредил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. В ходе московской научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии" отмечено: сегодняшний взгляд западных историков антинаучен, крайне политизирован и направлен на "оболванивание обывателя", а западный антикоммунизм тех времён мало чем отличается от сегодняшней русофобии.

Советский Союз использовал все имеющиеся возможности для предотвращения Второй Мировой войны и создания коллективной системы безопасности. Именно этот подход российские историки считают единственно верным при рассмотрении событий, которые предшествовали началу самого кровавого конфликта на планете.

Летом 1939 года советское руководство вело переговоры с правительством Англии и Франции. На прямой вопрос - где Красной армии встречать гитлеровские войска? -  Лондон и Париж отвечали:  стойте там, где стоите. Польша и вовсе наотрез отказалась пропускать советские подразделения. Все это зафиксировано в исторических документах.

"Я считаю, что неконструктивная политика этих государств, особенно Польши, объяснялась иррациональным антисоветизмом политических элит этих государств. Прошло 80 лет и можно смело говорить об иррациональной русофобии", - сказал председатель попечительского совета РВИО Сергей Иванов.

Попытки переписать историю и найти новых виновных в угоду современным политическим веяниям видны все отчетливей. Идее, что в развязывании Второй мировой войны виноват Сталин, вступивший в сговор с Гитлером, уделяется гораздо больше внимания, чем десяткам других обстоятельств, считают российские историки.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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