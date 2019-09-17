В нем участвуют 90 представителей обоих государств

В Москве стартовал первый Российско-Австрийский молодёжный форум. Церемония открытия прошла в Общественной палате, передает "ТВ Центр".

Это ключевое событие года молодёжных обменов между двумя странами. В форуме участвуют 90 представителей обоих государств. Главная цель - разработка совместных проектов, которые помогут наладить сотрудничество в области инноваций и предпринимательства, туризма и культуры. Развернуты интерактивные дискуссионные площадки, где молодые люди обсуждают самые актуальные вопросы.