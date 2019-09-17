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Опубликовано фото отмечающих свободу Кокорина и Мамаева

11:41
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Футболисты вышли по УДО

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл - на свободе. Решение об условно-досрочном освобождении суд принял 6 сентября и сегодня, как только постановление вступило в силу, все трое покинули белгородскую колонию.

У колонии десятки журналистов собрались на дежурство еще затемно. И когда к воротам исправительного заведения подъехал чёрный "Мерседес", многие кинулись посмотреть, кто внутри. Оказалось, это мать Александра Кокорина Светлана, а за рулём -  отчим и агент футболиста Кирилл Логинов. Он остановился, а затем неожиданно начал сдавать назад и проехал одному из представителей прессы по ноге.

У молодого человека подозрение на перелом большого пальца, а в ситуации пришлось разбираться сотрудникам ДПС.  Составили административный протокол, задерживать никого не стали. На внимание прессы Логинов реагировал довольно нервно. У девушки, которая снимала происходящее, вырвал мобильный телефон и чуть не придавил ей руку дверью. Впрочем, технику пришлось вернуть.

А вот все тот же внедорожник подъезжает к дверям колонии. Первые шаги на свободе Мамаев и братья Кокорины делают,  улыбаясь и игнорируя внимание прессы. Позднее жена Павла Мамаева опубликовала в инстаграме фотографию футболистов на свободе. На снимке оба сидят на заднем сиденье машины, а рядом с ними — два банки газировки. Футболисты явно довольны тем, что вышли на свободу.

 

За решётку братья Кокорины, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий попали осенью прошлого года. После матча "Зенита" и "Краснодара" в Санкт-Петербурге они отправились в Москву отметить десятилетие дружбы. Утром 8 октября нетрезвая компания сначала избила Виталия Соловчука, водителя сотрудницы "Первого канала", а затем уже в кафе ударили по лицу гендиректора "НАМИ" Сергея Гайсина, который пытался их успокоить. И напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

В результате Братья Кокорины получили полтора года лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий – по году и пять месяцев. Ходатайство о досрочном освобождении поддержало руководство колонии. Там заявили, что футболисты хорошо себя вели и даже не раз устраивали матчи между заключенными.

Возраст футболистов далек от заката карьеры. Кокорину – 29 лет. И он, судя по всему, вернется в Санкт-Петербург. Для Мамаева освобождение стало подарком к 31-у дню рождения. У него формально еще действует контракт с "Краснодаром", однако в клубе дали четко понять: им такой игрок не нужен. Интерес к Мамаеву проявляли "Крылья Советов" и "Урал", обоих приглашали в "Ахмат". А вот тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что участие спортсменов в команде будет зависеть не только от уровня их подготовки, но и того, как примут игроков болельщики. Ну а пока все освобождённые досрочно останутся под контролем полиции до декабря. 

Иван Колесников, Глеб Напара,  "ТВ Центр". 

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