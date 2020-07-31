Прибывшие в суд Кокорин и Мамаев захотели справедливости (видео)

Футболисты явились в Мосгорсуд на пересмотр приговора

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд для участия в пересмотре апелляционного приговора.

"Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит, будем им доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения", - заявил Кокорин (цитата по "Спорт-Экспресс").

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух инцидентов в Москве. Они избили водителя Ольги Ушаковой, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь ее иномарки. Затем они подрались в кафе с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга и гендиректором ФГУП "НАМИ".

Мамаев получил год и пять месяцев колонии, а Кокорин - 1,5 года. Они вышли по УДО в сентябре прошлого года.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции по жалобе защиты отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд из-за "существенных нарушений закона". Процесс неоднократно откладывался из-за неявки футболистов.

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