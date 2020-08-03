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Мамаева оправдали по делу о хулиганстве

17:51
  • понедельник
  • 03 августа 2020

А Кокорина - нет

Мосгорсуд отменил предыдущий приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый.
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В мае 2019 года Пресненский суд Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию за две драки в центре Москвы.

После выхода из колонии адвокаты футболистов стали настаивать на оправдании осужденных. В результате Мосгорсуд заменил Мамаеву срок в колонии годом исправительных работ, оправдав его по статье "Хулиганство". А Кокорину суд подтвердил прежний срок.  Оба спортсмена уже отбыли реальные сроки и освободились из колонии, новое заключение им не грозит.

Брату Кокорина и Протасовицкому Мосгорсуд заменил реальные сроки годом исправительных работ и удержанием десяти процентов от зарплаты. Их тоже оправдали по статье "Хулиганство", передает РИА Новости.

В свою очередь защита футболистов намерена обжаловать повторное решение Мосгорсуда. В частности, адвокат Мамаева хочет добиться для своего подзащитного наказания в виде штрафа. Кроме того, Мамаев может рассчитывать на реабилитацию, так как находился за решеткой за хулиганство, которое не совершал.

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