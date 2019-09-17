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От США потребовали объясниться за раздувание шпиономании

11:48
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Американские СМИ вновь ищут российских шпионов там, где их нет

Российское посольство в США обратится в Госдеп за разъяснениями после новых провокационных статей в американских СМИ, передает "ТВ Центр". Речь о публикации на портале Yahoo News, где наших дипломатов, высланных в 2016 году из Соединенных Штатов, безосновательно обвинили во взломе систем связи ФБР.

Якобы эта шпионская деятельность и стала причиной закрытия российских дипмиссий и объявления персонами нон-грата 35 сотрудников посольства. Хотя тогда в Вашингтоне причиной высылки называли пресловутое вмешательство в американские выборы. Традиционно в статье не приводится ни одного доказательства новых обвинений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту публикацию фантастической и напрямую связанной с предвыборной компанией, которая начинается в США.

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