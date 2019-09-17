Развлечение для любителей экстрима открылось в "Лужниках"

Спуститься с крыши стадиона теперь можно за пару секунд

В "Лужниках" впервые в Москве открылся "Зиплайн" - новое развлечение для любителей острых ощущений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник новый аттракцион уже оценили первые экстремалы. С крыши стадиона они буквально пролетели — всего за 25 секунд. Длина линии - чуть более 200 метров, а скорость - минимум 40 километров в час. Разумеется, пассажиров снабдили специальным снаряжением, а ещё касками. Впрочем, аттракцион безопасен: это - две параллельные линии стального каната, по которым два человека одновременно спускаются вниз, при помощи специальных роликов.

Экстремальное развлечение оценят и взрослые, и дети. Главное, чтобы пассажир весил не меньше 30 и не больше 120 килограммов.