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Развлечение для любителей экстрима открылось в "Лужниках"

15:17
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Спуститься с крыши стадиона теперь можно за пару секунд

В "Лужниках" впервые в Москве открылся "Зиплайн" - новое развлечение для любителей острых ощущений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во вторник новый аттракцион уже оценили первые экстремалы. С крыши стадиона они буквально пролетели — всего за 25 секунд. Длина линии - чуть более 200 метров, а скорость - минимум 40 километров в час. Разумеется, пассажиров снабдили специальным снаряжением, а ещё касками. Впрочем, аттракцион безопасен: это - две параллельные линии стального каната, по которым два человека одновременно спускаются вниз, при помощи специальных роликов.

Экстремальное развлечение оценят и взрослые, и дети. Главное, чтобы пассажир весил не меньше 30 и не больше 120 килограммов.

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Экстремальное развлечение "Зиплайн" в Лужниках
Экстремальное развлечение "Зиплайн" в Лужниках
Экстремальное развлечение "Зиплайн" в Лужниках
Экстремальное развлечение "Зиплайн" в Лужниках
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