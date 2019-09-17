"Вы чего тянете время-то?" Путин отчитал губернаторов затопленных регионов

Президент напомнил главам регионов о прямой ответственности

Нельзя оставлять людей один на один с их проблемами - так Владимир Путин напомнил губернаторам дальневосточных регионов об их личной ответственности за оказание помощи людям, пострадавшим от наводнений. Президент заявил об этом на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Оно прошло в кризисном центре МЧС в режиме телемоста. Президент отметил, что пока нет окончательных данных об ущербе, нанесенном стихией. Десятки городов, сел, сотни жилых домов до сих пор подтоплены.

Ликвидация последствий паводков - на личном контроле у президента. Это далеко не первое совещание с участием Владимира Путина, глава государства посещал пострадавшие от наводнения территории. Основная тема во вторник - помощь людям, которым нужно как-то жить дальше после нашествия стихии. В режиме телемоста президент пообщался с главами затопленных регионов: Приморского, Забайкальского, Хабаровского края, республики Бурятия, Еврейского автономного округа, Амурской и Магаданской областей. Работой властей дальневосточного федерального округа Путин явно недоволен. И этот сигнал максимально быстро дошел до губернаторов.

"Нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый , кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен уже быть проинформированным о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться. Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом. С худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. А глав регионов - лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать". – сказал Путин.

Губернаторы в ответ сыпят цифрами: мол, столько-то населенных пунктов пострадало, нужны миллиарды на восстановление и обеспечение людей новым жильем. Главы регионов просят денег из федерального бюджета. Кто миллиард, кто два. И понятно, что для них эта нагрузка непосильная. Но Владимир Путин отмечает: а под что выделять финансирование, если пока нет окончательных данных по ущербу, числу пострадавших домов и объектов инфраструктуры. Даже там, где вода уже ушла, оценочные комиссии только-только начинают формироваться, хотя это нужно было делать заранее.

"Пока, судя по поступающей информации, на региональном и на местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведётся не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане. Это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. Соответственно, в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объёмы федеральной поддержки. До сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы с мест. До сих пор нет. Заявки еще поступают, но документов, обоснований этих просьб нет. Как принимать решения-то без документов? Вы чего тянете время-то? Напомню о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за эту работу", - заявил президент.

Отдельно Владимир Путин остановился на помощи пожилым и людям с ограниченными возможностями. Президент пояснил: местные власти не должны ждать обращений и просьб с их стороны, а обязаны самостоятельно выяснить, что нужно жителям, помочь заполнить соответствующие бумаги. А если требуется, то сделать это вместо людей. В ходе совещания всплыла и еще одна категория нуждающихся, помощь которой не регламентируется законодательством, хотя и необходима.

"Просим вашей поддержки по компенсации ущерба сельхозпроизводителям. 75%, из которых не застраховали свои посевы. Потому как в течение последних пяти лет подвергаются затоплению, и страховые компании уклоняются от предоставления таких услуг. Просим компенсировать, Владимир Владимирович, хотя бы 50% от затраченных ими средств для подготовки к весенне-полевым работам", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральный Минсельхоз эту проблему признал и обратился к президенту с просьбой полностью компенсировать дальневосточным аграриям причиненный паводками ущерб из резервного фонда.

Учитывая, что на носу зима, Владимир Путин обратил внимание на подготовку жилья к холодам. Ведь есть дома, которые признаны пригодными для проживания, но из-за наводнения остались без отопления. Глава государства поручил губернаторам обеспечить население необходимыми обогревательными приборами. Чтобы облегчить местным властям хождение по федеральным инстанциям, президент назначил Министерство строительства и ЖКХ центром, в который должны стекаться все обращения от пострадавших регионов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".