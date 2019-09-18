Видео с места падения бетономешалки в реку в Москве

Машину подняли с помощью спецтехники

Несколько часов из Москва-реки доставали бетономешалку, которая свалилась в воду минувшей ночью. Всё произошло на Болотной набережной. Машина ехала на соседнюю стройку, но в какой-то момент наклонилась на бок и перевернулась. Видео публикует "ТВ Центр".

На место происшествия сразу прибыли спасатели. В первую очередь они помогли выбраться из воды водителю. Помощь на месте ему оказали медики. Сама машина почти до обеда была накрыта брезентом. Чтобы поднять её, прислали спецтранспорт.