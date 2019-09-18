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Пласидо Доминго споет "Травиату" в Большой театре

15:13
  • среда
  • 18 сентября 2019

Испанский тенор впервые примет участие в постановке театра

Десять премьер и Пласидо Доминго — Большой театр открывает новый сезон, передает "ТВ Центр". В среду вечером там "Евгений Онегин" - нашумевшая постановка Евгения Арье и Тугана Сохиева.

Ещё одна премьера сентября - "Сказка о царе Салтане". В Большой возвращается Дмитрий Черняков, он поставит "Садко". Ещё ждём "Дон Жуана" в трактовке Семёна Спивака.

Для любителей балета подготовили сразу несколько новых спектаклей: начнут с "Жизели", а закончат "Мастером и Маргаритой". В спектакле "Дон Карлос"  могут принять участие две мировые звезды - Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, переговоры  сними сейчас ведутся.

Ну а первый тенор Испании Пласидо Доминго точно споёт партию Жермона в "Травиате" в апреле 2020 года. Контракт с певцом уже подписан.

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