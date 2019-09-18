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В Москве на Рязанском проспекте устроили смертельную перестрелку

19:06
  • среда
  • 18 сентября 2019

Один человек погиб

В столице произошла перестрелка с участием сотрудника полиции. Стрельбу, по предварительным данным, устроили на Рязанском проспекте.

В ходе трагедии один человек получил ранения и еще один погиб. По данным телеграм-канала Baza, стрельбу открыл сотрудник полиции.

Как утверждает источник РЕН ТВ, полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан.

Информацию о стрельбе пока не прокомментировали в полиции.

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