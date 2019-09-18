В Москве на Рязанском проспекте устроили смертельную перестрелку

Один человек погиб
В столице произошла перестрелка с участием сотрудника полиции. Стрельбу, по предварительным данным, устроили на Рязанском проспекте.
В ходе трагедии один человек получил ранения и еще один погиб. По данным телеграм-канала Baza, стрельбу открыл сотрудник полиции.
Как утверждает источник РЕН ТВ, полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан.
Информацию о стрельбе пока не прокомментировали в полиции.