В Москве на Рязанском проспекте устроили смертельную перестрелку

Один человек погиб

В столице произошла перестрелка с участием сотрудника полиции. Стрельбу, по предварительным данным, устроили на Рязанском проспекте.

В ходе трагедии один человек получил ранения и еще один погиб. По данным телеграм-канала Baza, стрельбу открыл сотрудник полиции.

Как утверждает источник РЕН ТВ, полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан.

Информацию о стрельбе пока не прокомментировали в полиции.