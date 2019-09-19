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Трамп поставил черную метку на стене на границе с Мексикой

09:10
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Президент похвастался, что число мигрантов сократилось благодаря его действиям

На строящейся стене на границе с Мексикой Дональд Трамп оставил свой автограф. Подпись на новом участке железного ограждения американский президент поставил чёрным маркером, передает "ТВ Центр".

Трамп пообщался с представителями погранслужбы и объявил о еще одном успехе проводимой им политики - количество мигрантов значительно сократилось. Введение режима ЧП на границе с Мексикой позволило американскому лидеру задействовать на строительство средства, выделенные конгрессом на другие цели. Это порядка 3 миллиардов 600 миллионов долларов.

Разногласия между Белым домом и парламентом в начале этого года привели к самому длительному в истории США шатдауну. Страна несколько месяцев жила без бюджета.

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Автограф Дональда Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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