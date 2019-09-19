Дни Башкортостана начались в Москве

Мероприятия будут проходить два дня

В Москве стартовали Дни Башкортостана. Накануне вечером состоялось выступление государственного академического ансамбля народного танца имени Гаскарова, посвященное столетию образования республики, передает "ТВ Центр".

На сцене концертного зала Чайковского артисты продемонстрировали новые колоритные постановки и старинные народные танцы. Мероприятия будут проходить два дня по всей столице. В программе - кинопоказы, фотовыставки, круглые столы. В пятницу в "Зарядье" выступят мастера искусств и этно-фольклорные коллективы.