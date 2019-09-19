ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дни Башкортостана начались в Москве

11:57
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Мероприятия будут проходить два дня

В Москве стартовали Дни Башкортостана. Накануне вечером состоялось выступление государственного академического ансамбля народного танца имени Гаскарова, посвященное столетию образования республики, передает "ТВ Центр".

На сцене концертного зала Чайковского артисты продемонстрировали новые колоритные постановки и старинные народные танцы. Мероприятия будут проходить два дня по всей столице. В программе - кинопоказы, фотовыставки, круглые столы. В пятницу в "Зарядье" выступят мастера искусств и этно-фольклорные коллективы.

Главное сегодня
Дни Башкортостана в Москве
Дни Башкортостана в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.