В Мосгордуме образовано 16 комиссий

На первом заседании избраны председатель столичного парламента и двое его заместителей

В Московской городской думе — первое заседание депутатов нового созыва. Один из главных вопросов — избрание председателя. Им вновь стал Алексей Шапошников. Спикер напомнил, что городской парламент, представляет интересы москвичей, а также несет ответственность за работу в округах, от которых избраны депутаты.

Одна из традиций столичного парламента - открытие заседаний проходит под звуки гимна города. Сегодня у избранных депутатов Мосгордумы 7-го созыва - первый рабочий день, который принято начинать под председательством старейшего депутата. Им оказался известный артист, режиссёр и парламентарий со стажем 78-летний Николай Губенко.

Освоить свои рабочие места депутаты-новички, а их в этом составе немало, смогли достаточно оперативно. Первым голосованием стало принятие повестки дня.

Первый и, пожалуй, самый важный на сегодня пункт повестки - избрание председателя Московской городской думы. На эту должность были выдвинуты две кандидатуры - уже занимавший кресло спикера в период работы прошлого созыва единоросс Алексей Шапошников и представитель КПРФ Елена Шувалова. После коротких выступлений и ответов на вопросы состоялось первое для этого депутатского корпуса тайное голосование. В результате волеизъявления столичные парламентарии председателем избран Алексей Шапошников.

"Обещаю каждому депутату Московской городской думы беспристрастность при рассмотрении поступающих вопросов, обещаю политическим партиям, представленным в Московской городской думе, что регламентные и какие-либо моменты будут решаться без каких-либо интересов. Уважаемые москвичи, обещаю вам, что работа городской думы будет соответствовать Конституции Российской Федерации, уставу города Москвы и другим нормативным актам", - пообещал он.

Заняв свое кресло, избранный спикер приступил к работе. Сегодня у депутатов очень насыщенный день. Помимо председателя уже избрали двух его заместителей. Ими стали Николай Губенко и Степан Орлов. Утвердили список профильных комиссий - их будет 16, и их состав. А также им предстоит определить депутата, который будет представлять столицу в Совете Федерации.

Андрей Сидоренко, Юлия Степина, Сергей Сенченков, Максим Мирошниченко. "ТВ Центр".