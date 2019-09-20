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В Москве вручили памятные знаки ветеранам блокадного Ленинграда

15:06
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Торжественные церемонии подготовили столичные школьники

В Москве вручают памятные знаки ветеранам-блокадникам "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественные церемонии проходят во всех округах столицы. Для ветеранов устраивают чаепития и, конечно, праздничные концерты. Готовят их школьники и для самих подростков эти встречи - уникальная возможность узнать из первых уст об одном из самых страшных этапов Великой Отечественной Войны.

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Вручение памятных знаков ветеранам блокадного Ленинграда
Вручение памятных знаков ветеранам блокадного Ленинграда
Вручение памятных знаков ветеранам блокадного Ленинграда
Вручение памятных знаков ветеранам блокадного Ленинграда
Вручение памятных знаков ветеранам блокадного Ленинграда
Вручение памятных знаков ветеранам блокадного Ленинграда
Памятные знаки ветеранам блокадного Ленинграда
Памятные знаки ветеранам блокадного Ленинграда
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