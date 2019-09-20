В Москве вручили памятные знаки ветеранам блокадного Ленинграда

Торжественные церемонии подготовили столичные школьники

В Москве вручают памятные знаки ветеранам-блокадникам "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественные церемонии проходят во всех округах столицы. Для ветеранов устраивают чаепития и, конечно, праздничные концерты. Готовят их школьники и для самих подростков эти встречи - уникальная возможность узнать из первых уст об одном из самых страшных этапов Великой Отечественной Войны.