Пожар в торговом центре во Владивостоке тушили семь часов

Открытое горение ликвидировано

Во Владивостоке прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в одном из торговых центров. ЧП произошло рано утром, когда здание было ещё закрыто для посетителей. Пожарным потребовалось более семи часов, чтобы ликвидировать открытое горение.

Клубы чёрного дыма было видно почти из всех районов города. После возгорания были слышны несколько взрывов. Погибших и пострадавших нет, но убытки предпринимателей могут составить миллионы рублей. В торговом центре находилось более двухсот магазинов, несколько кафе, детский развлекательный центр.

Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. В тушении пятиэтажного здания были задействованы 56 человек личного состава, 19 единиц техники. Только спустя три с половиной часа пожар удалось локализовать, сообщает "ТВ Центр".

Спасателям потребуется еще несколько часов, чтобы полностью потушить мелкие возгорания. Далее к работе приступят следователи, чтобы установить причины возникновения пожара.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".